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Sin Ortega, Rosario Murillo perdería el poder en Nicaragua, dice excomandante guerrillera

Despojada de su nacionalidad y bienes como cientos de críticos y opositores, debió abandonar Nicaragua en agosto de 2021. Así analiza la situación de Ortega y Murillo.

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Por AFP
La excomandante guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Mónica Baltodano, gesticula mientras habla durante una entrevista con AFP en su casa en San José el 10 de mayo de 2026.
La excomandante guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Mónica Baltodano, gesticula mientras habla durante una entrevista con AFP en su casa en San José el 10 de mayo de 2026. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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