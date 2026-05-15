El Mundo

Sin acuerdo final, cese al fuego entre Israel y Líbano extendido por 45 días

Bombardeos de Israel desde el alto el fuego han provocado 400 muertos, según Líbano, y más de un millón de personas fueron expulsadas del sur del país.

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Por AFP
Israel llevó a cabo nuevos bombardeos en el sur del Líbano que, según afirmó, estaban dirigidos contra el grupo militante Hezbolá, horas antes de que los enviados de ambos países se reunieran por segundo día de conversaciones de paz en Washington.
Israel llevó a cabo nuevos bombardeos en el sur del Líbano que, según afirmó, estaban dirigidos contra el grupo militante Hezbolá, horas antes de que los enviados de ambos países se reunieran por segundo día de conversaciones de paz en Washington. (-/AFP)







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