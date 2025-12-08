El Mundo

Sicarios asesinan a periodista en el norte de Perú

Periodista peruano Fernando Núñez denunciaba a través de su plataforma digital presuntos casos de corrupción en la región de La Libertad

Por AFP
Tres periodistas han sido ultimados por el crimen organizado en Perú en lo que va del 2025. Foto: (Shutterstock)







PerúAsesinato de periodistaAsesinado de periodista en PerúAsociación Nacional de Periodistas (ANP)
