Sheinbaum califica de ‘injerencia’ revocación de visas de Estados Unidos a políticos mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México el 10 de agosto del 2026.

Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum tachó de “injerencia” este viernes el retiro de visas de Estados Unidos a políticos mexicanos, entre ellos el hijo de su antecesor, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Beltrán, quien hasta mayo fue el número dos del partido oficialista Morena, divulgó el jueves por la noche una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que reclama por la revocación de su visado.

Sin referirse a ese caso en concreto, la presidenta afirmó en su rueda de prensa matutina que esas revocaciones respondían a “una búsqueda de interferir” y tenían “un sentido político, desgraciadamente”.

Interrogada posteriormente sobre la carta de López Beltrán, la presidenta señaló que el político “tiene el derecho de escribir lo que él decida”.

Aliada del expresidente López Obrador, Sheinbaum insistió en “no tiene por qué haber injerencia de ningún país en los asuntos de México, se colabora, se coordina, pero de igual a igual”, enfatizó.

En la misiva, López Beltrán acusó de “ordenar” la revocación al secretario del Departamento de Estado Marco Rubio y a su subsecretario Christopher Landau y pidió a Trump la destitución de ambos.

Sobre la denuncia, un vocero de la embajada estadounidense dijo a la AFP que “los expedientes de visados son confidenciales según la legislación estadounidense” y no se pueden detallar los casos individuales.

Desde 2025 EEUU le retiró la visa a varios políticos mexicanos, entre ellos alcaldes y gobernadores. Medios locales han señalado la probable relación de esos funcionarios con el crimen organizado.

Desde que asumió la presidencia en 2025, Trump ha endurecido las medidas para ingresar al país.

López Beltrán inició formalmente su carrera política en 2024 como segundo al mando del partido oficialista Morena, fundado por su padre y para las elecciones intermedias de 2027 busca una diputación federal por el estado de Tabasco.