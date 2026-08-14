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Sheinbaum califica de ‘injerencia’ revocación de visas de Estados Unidos a políticos mexicanos

Estados Unidos retiró la visa al hijo del expresidente López Obrador, Andrés López Beltrán, quien hasta mayo fue el número dos del partido oficialista Morena

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Por AFP
Mexico's President Claudia Sheinbaum Pardo speaks during her morning news conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, on August 10, 2026. (Photo by Luis Barron/Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México el 10 de agosto del 2026. (EYEPIX/NurPhoto via AFP)







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