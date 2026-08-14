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Hijo de López Obrador dice que Estados Unidos canceló su visa y califica decisión de ‘politiquera’

Andrés Manuel López Beltrán acusó a Marco Rubio de cancelar su visa de EE. UU. Conozca los detalles de la carta que envió a Donald Trump

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Por El Universal / México / GDA
Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, es el hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, es el hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. (El Universal / México / GDA/El Universal / México / GDA)







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