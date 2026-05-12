Senador paraguayo renuncia tras ser condenado a 13 años por vínculos con el narcotráfico

El senador paraguayo Erico Galeano, del Partido Colorado, renunció a su cargo tras ser condenado a 13 años de cárcel

Asunción, Paraguay. El senador paraguayo Erico Galeano, del oficialista Partido Colorado, renunció este martes a su cargo tras ser condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal vinculados al narcotráfico, informaron fuentes legislativas.

La Cámara de Senadores aceptó su dimisión en una sesión extraordinaria convocada para tratar su pérdida de investidura, tras la ratificación de la condena por un Tribunal de Apelación.

“Nos desprendemos de gente que al final no sigue el lineamiento de honor” del partido, dijo el presidente de la Cámara, Basilio Núñez, para desmarcarse del político condenado, afín al movimiento del gobierno que domina el Senado y la Cámara de Diputados.

La Fiscalía pidió de inmediato la prisión preventiva del acusado.

Galeano fue imputado hace tres años en una causa que avanzó al año siguiente con la acusación y juicio oral.

El tribunal de sentencia lo condenó en marzo de este año a 13 años de prisión y un tribunal de apelación ratificó la condena el 4 de mayo pasado. Sin embargo, seguía libre hasta este martes protegido por sus fueros.

La investigación judicial concluyó que el senador, de 59 años, mantuvo vínculos con la organización criminal atribuida al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, extraditado el 13 de marzo desde Bolivia a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Marset y el paraguayo Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, preso en una cárcel de Paraguay, son señalados como líderes de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína.

El presidente del Congreso dijo que su colega mintió a sus pares al alegar que la acusación era producto de una persecución política.

Entre las pruebas, la Fiscalía esgrimió datos del alquiler de aeronaves pequeñas propiedad del legislador para viajes de Marset y la venta en Paraguay de una lujosa propiedad por un millón de dólares, adquirida en 200.000, destinada al lavado de dinero.

En su sentencia, los jueces del tribunal de apelación confirmaron que Galeano “recibió dinero proveniente de actividades ilícitas”, que utilizó “para beneficiarse económica y comercialmente”.

Marset llegó a figurar en el plantel de fútbol del club Capiatá en 2021, regenteado entonces por Galeano.

Varios políticos han sido vinculados con narcotraficantes. El diputado Eulalio Gomes murió en 2024 a manos de policías antidrogas en un allanamiento domiciliario. Otro diputado, Juan Carlos Ozorio, está en prisión por vínculos con Marset e Insfrán.