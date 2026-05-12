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Senador paraguayo renuncia tras ser condenado a 13 años por vínculos con el narcotráfico

‘Nos desprendemos de gente que al final no sigue el lineamiento de honor’ del partido, dijo el presidente de la Cámara, Basilio Núñez.

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Por AFP
El senador paraguayo Erico Galeano, del oficialista Partido Colorado, renunció este martes a su cargo tras ser condenado a 13 años de cárcel
El senador paraguayo Erico Galeano, del Partido Colorado, renunció a su cargo tras ser condenado a 13 años de cárcel (wikipedia/Wikipedia)







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