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Selección de Irán no ha recibido las visas para viajar a Estados Unidos y jugar el Mundial

La participación de Irán en el torneo, previsto del 11 de junio al 19 de julio, sigue rodeada de incertidumbre desde el estallido de la guerra. Vea los últimos acontecimientos.

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Por AFP
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol afirmó a última hora del 9 de mayo que, si Irán quedara fuera del Mundial, el país perdería un “importante activo diplomático”.
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol afirmó a última hora del 9 de mayo que, si Irán quedara fuera del Mundial, el país perdería un “importante activo diplomático”. (ATTA KENARE/AFP)







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