Seguidores de Donald Trump celebran en Florida mientras crece la tensión entre votantes de Kamala Harris

Mientras se desarrollan los primeros recuentos de votos de las elecciones en Estados Unidos, la atmósfera en los lugares de reunión de los seguidores de Donald Trump y Kamala Harris no podría ser más diferente. En West Palm Beach, Florida, los simpatizantes del expresidente Trump se reunieron este martes para ver los resultados iniciales, confiados y entusiastas ante las proyecciones preliminares que daban una ventaja al republicano en estados clave. En un ambiente festivo, con risas y música, la multitud observaba pantallas gigantes que mostraban a Trump bailando al ritmo de “YMCA”.

“Estoy seguro de que Trump ya ha ganado las elecciones. Esto ha terminado, y el mundo está a punto de ser mucho mejor”, comentó Moses Abraham, un joven de 22 años, entre los aplausos de otros asistentes. Conforme avanzaba la noche, el optimismo en la sala aumentaba a medida que Trump aseguraba estados como Texas, Florida, Carolina del Norte y Georgia, donde se confirmaba un sólido respaldo para el expresidente.

Mientras tanto, en el césped de la Universidad Howard en Washington D.C., la tensión era evidente entre los seguidores de Kamala Harris. Con la esperanza de presenciar un “momento histórico” que llevara a la primera mujer afroamericana y de ascendencia surasiática a la presidencia, los seguidores de Harris comenzaron la velada llenos de entusiasmo y optimismo. Sin embargo, a medida que se conocían los primeros resultados, el ambiente en la universidad, conocida como la “Harvard negra” y alma mater de la vicepresidenta, empezó a cambiar.

Seguidores de Donald Trump celebran y reaccionan mientras observan los resultados en una fiesta de seguimiento de la noche electoral de las Elecciones en Estados Unidos del candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump, en el Centro de Convenciones de Palm Beach, en Florida (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

“Estoy ansiosa, me voy, mis piernas no pueden más”, comentó Charlyn Anderson, una de las asistentes que abandonó el lugar antes de la llegada de Harris. La situación reflejaba una creciente preocupación entre los partidarios de la demócrata, quienes miraban con preocupación los recuentos iniciales que favorecían a Trump. Ken Brown, exalumno de Howard, miraba las pantallas con frustración: “Es un candidato muy malo, no tiene sentido”, afirmó, mientras otros simpatizantes parecían atónitos.

La contienda ha vuelto a poner de relieve la profunda división que atraviesa Estados Unidos. Simpatizantes de ambos candidatos expresaron en sus reuniones tanto sus esperanzas como sus temores para el futuro. Mientras en Florida los votantes de Trump coreaban y vitoreaban, en Washington, los partidarios de Harris miraban con preocupación cómo el color rojo, característico del partido republicano, aparecía en estados clave.

Los resultados finales de las elecciones podrían tardar en conocerse debido al ajustado margen de la contienda y la importancia de varios estados pendulares que aún no emiten resultados definitivos. A medida que Estados Unidos espera con ansiedad, el contraste entre las celebraciones de unos y la cautela de otros es una muestra de la complejidad y la polarización que caracterizan esta elección histórica.