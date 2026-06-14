Secretario general de la ONU sobre acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán: es un ‘paso crucial’ hacia la paz

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, aplaudió el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Foto:

Naciones Unidas, Estados Unidos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, celebró este domingo 14 de junio el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y dijo que es un “paso crucial” hacia la paz en Medio Oriente.

“El secretario general espera que las partes aprovechen este nuevo impulso y redoblen sus esfuerzos hacia una resolución final del conflicto”, se consignó en un comunicado atribuido al portavoz, Stéphane Dujarric.

Estados Unidos e Irán llegaron este domingo a un acuerdo de paz y a un fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

Es la señal más fuerte de que la guerra en Medio Oriente se acerca a su fin luego de más de tres meses. El 19 de junio se realizaría una ceremonia de firma en Ginebra, Suiza.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que planea asistir a la firma del acuerdo con Irán en Ginebra. Agregó que Donald Trump “podría” ir.

“Definitivamente planeo estar ahí, pero es posible que el presidente también esté”, dijo Vance a Fox News cuando fue consultado sobre la ceremonia del 19 de junio.