El Mundo

Secretario del Tesoro de Estados Unidos anuncia acuerdo para reducir guerra comercial con China

Washington descartó un aumento del 100% de los aranceles a los productos chinos

EscucharEscuchar
Por AFP
Banderas de Estados Unidos y China sobre una mesa de negociaciones decorada con flores, en el contexto de las conversaciones comerciales bilaterales realizadas en Londres.
Las declaraciones del secretario del Tesoro se produjeron al tiempo que el mandatario iniciaba en Kuala Lumpur una gira por Asia que culminará con una reunión con Xi en Corea del Sur. (MARTIAL TREZZINI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChinaEstados UnidosNegociacionesGuerra comercial
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.