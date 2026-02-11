El Mundo

Se levanta cierre del espacio aéreo de El Paso tras horas de especulación

La FAA decretó el cierre total el martes, por diez días, sin dar explicaciones sobre las razones de esa decisión.

Por AFP
Aeropuerto de El Paso, Texas, Estados Unidos.
Aeropuerto de El Paso, Texas, Estados Unidos. (El Paso Airport/El Paso Airport)







