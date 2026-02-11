Estados Unidos frena todos los vuelos desde y hacia el aeropuerto de El Paso por 10 días

Todos los vuelos desde y hacia el Aeropuerto de El Paso, Texas, serán frenados por 10 días, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration, FAA). La suspensión del espacio aéreo se da por “razones especiales de seguridad”, según el New York Times, dejando aislada del tráfico aéreo a una de las ciudades y conexiones aéreas más importantes del sur de Estados Unidos.

Según el Times y NBC News, la medida aparentemente “tomó por sorpresa” a las autoridades estatales y locales. La restricción entró en vigor a las 11:30 p.m., hora local, del martes 10 de febrero, y se mantendrá hasta las 11:30 p.m. del 20 de febrero. Eso afectará más de mil vuelos, según una estimación del Times.

La disposición abarca un radio de 10 millas (16 kilómetros) alrededor de El Paso e incluye a la comunidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México, aunque no se aplica a aeronaves que vuelen por encima de los 18.000 pies de altitud, según los avisos de la FAA. Según medios locales y nacionales, no se detallaron las razones de seguridad que motivaron la decisión.

El aeropuerto, que atendió a 3.5 millones de pasajeros en los primeros 11 meses de 2025, confirmó la medida mediante un aviso de viaje publicado en redes sociales, informó NBC NEWS.

En un comunicado, el aeropuerto indicó que la restricción fue emitida “con poca antelación” y que estaba a la espera de orientaciones adicionales por parte de la FAA. En una notificación, la agencia federal advirtió que el gobierno “puede usar fuerza letal” si determina que una aeronave que viole el espacio aéreo representa “una amenaza inminente a la seguridad”.

El 16 de enero, después de la intervención militar en Venezuela, la FAA alertó de “actividad militar” en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución. El Paso es una ciudad fronteriza con México, frente a Ciudad Juárez. No queda claro si este cierre del espacio aéreo tiene relación con ese anuncio de hace tres semanas.

La advertencia de enero de la Administración Federal de Aviación (FAA) menciona “situaciones potencialmente peligrosas”, que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite, y abarca un período de sesenta días.

En la red social X, el corresponsal de aviación de CNN, Pete Muntean, escribió la mañana de este miércoles: “Contexto importante: la restricción temporal de vuelo (TFR) sobre El Paso no es comparable con el cierre del espacio aéreo a nivel nacional tras el 11 de septiembre. Las limitaciones en Washington y Nueva York se establecieron posteriormente. Una prohibición total de vuelos sobre una ciudad estadounidense —incluidos helicópteros médicos y policiales— no tiene precedentes en la era moderna".

Noticia en desarrollo...