FAA impone restricciones masivas a vuelos sobre Venezuela y Puerto Rico por actividad militar

Pasajeros esperan en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín tras la cancelación de todos los vuelos tras la acción militar estadounidense en Venezuela, este 3 de enero de 2026, en Carolina, Puerto Rico. Fotografía:

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este sábado restricciones de vuelo de emergencia que afectan a Venezuela y Puerto Rico, como respuesta a una escalada de actividad militar en la región luego de la captura de Nicolás Maduro este sábado.

La prohibición más estricta, registrada bajo el NOTAM A0002/26, prohíbe a todos los operadores y aeronaves civiles estadounidenses sobrevolar la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía (SVZM), que cubre la totalidad del territorio venezolano.

La FAA citó una “situación potencialmente peligrosa” y la presencia de “actividad militar en curso”. La medida entró en vigor este sábado y permanecerá en vigor al menos 72 horas pero tiene una vigencia inicial sujeta a evaluación.

En Puerto Rico, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (código SJU) informó que su espacio aéreo circundante también está temporalmente restringido para aeronaves estadounidenses, como medida de precaución relacionada con la situación en Venezuela, sin que exista una amenaza directa sobre el territorio local.

Esta orden ha derivado en la suspensión temporal de la mayoría de los vuelos comerciales desde y hacia San Juan, con una vigencia inicial aproximada de 24 horas, sujeta a revisión y posible extensión.

La medida ha generado un impacto inmediato en aerolíneas estadounidenses y extranjeras, provocando cancelaciones y ajustes de itinerario. Entre las principales afectadas se encuentran:

American Airlines con docenas de rutas canceladas en San Juan, Aruba, Curaçao y Sudamérica.

También Delta Air Lines con vuelos suspendidos o cancelados en rutas caribeñas y conexiones a Venezuela.

Southwest Airlines con múltiples cancelaciones en rutas con escala en San Juan y zonas adyacentes

Además, aerolíneas internacionales como Avianca, Iberia, TAP y LATAM anunciaron suspensiones indefinidas de sus vuelos hacia y desde Venezuela tras la alerta de la FAA.

Las autoridades instan a los pasajeros a verificar directamente con su aerolínea el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto para evitar inconvenientes.