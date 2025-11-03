Se derrumbó parte de una torre medieval en el centro de Roma y dejó a un trabajador atrapado: vea el video

Un derrumbe parcial en Roma atrapó a un obrero. El hecho generó tensión con Rusia tras una declaración del Kremlin.

Una parte de la Torre dei Conti, una estructura medieval del siglo XIII ubicada en el corazón de Roma, colapsó este lunes cerca de las 11:30 a. m. (hora local), en momentos en que era sometida a trabajos de restauración financiados por la Unión Europea.

El accidente ocurrió muy cerca del Foro Imperial y del Coliseo, en una de las zonas más visitadas por turistas. Una densa nube blanca cubrió el área luego del colapso, que lanzó escombros sobre la calle.

Este es el momento en que se desploma parte de la histórica Torre dei Conti

Un trabajador de origen rumano quedó atrapado bajo los restos de la torre, pero las autoridades indicaron que se mantenía consciente. Otros tres obreros fueron evacuados. Uno de ellos se encontraba en estado crítico, según informaron los bomberos a la agencia AFP.

El incidente generó una operación de rescate de alta complejidad. El prefecto de Roma, Lamberto Giannini, explicó que el desplome representaba un riesgo considerable para quienes realizaban las labores de salvamento. Afirmó que sería una operación larga y peligrosa, debido al estado de la estructura.

Aproximadamente una hora y media después, se produjo un segundo derrumbe en la misma torre, lo que levantó nuevas nubes de polvo. Giannini explicó que, tras el primer colapso, los bomberos habían instalado protecciones alrededor del trabajador atrapado, lo que ayudó a mantenerlo a salvo durante el nuevo incidente.

Equipos especializados utilizaron grúas y drones para inspeccionar el interior de la estructura. Unidades de búsqueda y rescate llegaron al lugar, donde también se encontraban el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli. Ambos supervisaron las labores mientras se acordonaba la zona y se dispersaba a los curiosos.

Un obrero de 67 años, identificado como Ottaviano, logró escapar por un balcón y aseguró que el lugar no era seguro, según reportó la AFP.

La Dirección de Patrimonio Cultural de Roma indicó que los derrumbes afectaron un contrafuerte, parte de la base de la torre, así como parte de la escalera y el tejado. Las obras iniciadas en junio de 2025, que incluían el retiro de amianto, estaban casi concluidas. Las evaluaciones iniciales del proyecto confirmaban que existían las condiciones de seguridad necesarias.

Rusia vincula el derrumbe con el apoyo de Italia a Ucrania

La situación escaló a nivel diplomático luego de que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, emitiera un comentario que causó molestia en Italia. En su declaración, Zakharova relacionó el colapso con el apoyo del gobierno italiano a Ucrania, y criticó el uso de fondos públicos.

El gobierno italiano convocó al embajador ruso, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, calificó las afirmaciones rusas como vergonzosas e inaceptables.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.