Se derrumbó parte de una torre medieval en el centro de Roma y dejó a un trabajador atrapado: vea el video

Una torre medieval colapsó en el centro de Roma durante su restauración. Un obrero quedó atrapado y hubo un segundo derrumbe

Por AFP
Un derrumbe parcial en Roma atrapó a un obrero. El hecho generó tensión con Rusia tras una declaración del Kremlin.
Un derrumbe parcial en Roma atrapó a un obrero. El hecho generó tensión con Rusia tras una declaración del Kremlin. (TIZIANA FABI/AFP)







