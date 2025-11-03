Ciencia

Arqueólogos descubren un hipódromo romano de 2000 años de antigüedad bajo un vertedero en Turquía

El terreno sirvió como vertedero durante décadas sin que se conociera el valor arqueológico que escondía bajo toneladas de escombros

Por O Globo / Brasil / GDA
El hipódromo romano hallado en Kayseri permaneció oculto bajo un relleno de 20 metros hasta su reciente identificación por arqueólogos turcos
El hipódromo romano hallado en Kayseri permaneció oculto bajo un relleno de 20 metros hasta su reciente identificación por arqueólogos turcos (La Nación, Argentina/Ayuntamiento Metropolitano de Kayseri)







notas iaJGGarqueologíaTurquíaImperio romano
