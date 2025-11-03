Arqueólogos descubren un hipódromo romano de 2000 años de antigüedad bajo un vertedero en Turquía

El hipódromo romano hallado en Kayseri permaneció oculto bajo un relleno de 20 metros hasta su reciente identificación por arqueólogos turcos

Un equipo de expertos en arqueología localizó en la ciudad turca de Kayseri los restos de un hipódromo romano que se construyó durante el mandato del emperador Tiberio (14 d. C. - 37 d. C.).

El hallazgo ocurrió en un área que funcionó como vertedero entre 1950 y 1980, donde se acumularon cerca de 20 metros de escombros. Según informaron las autoridades municipales, el lugar permaneció sepultado por décadas hasta que un estudio reciente reveló su valor histórico.

El rastro de un hipódromo bajo tierra

Especialistas de la Municipalidad Metropolitana de Kayseri utilizaron mapas del siglo XIX y documentos de viajeros e historiadores como Gregorios Bernardakis, Levides, Arshak Alboyaciyan, Vital Kunet y Friedrich Hild.

Uno de estos registros antiguos mostraba un dibujo de una estructura circular con la palabra “Circus”. Esa referencia los llevó a revisar fotografías aéreas de la Dirección General de Cartografía, donde identificaron la zona como un antiguo espacio de entretenimiento romano. Las imágenes más recientes coincidieron con la localización del antiguo circo romano, el nombre en latín para los hipódromos.

El circuito descubierto tiene forma de U y una longitud aproximada de 450 metros, lo que lo convierte en una de las estructuras más grandes de la región de Capadocia en esa época. Allí se realizaban carreras de caballos y competencias de carros.

La estructura se suma a las grandes obras de ingeniería que el Imperio romano dejó en Asia Menor. (La Nación, Argentina/Ayuntamiento Metropolitano de Kayseri)

Cesarea: clave para Roma en Oriente

Kayseri fue conocida en la antigüedad como Mazaka y luego Eusebia, cuando estuvo bajo control de la dinastía Ariarates. Durante la expansión del Imperio romano, la ciudad pasó a ser una base de operaciones importante en Asia Menor. El emperador Tiberio la renombró como Cesarea en honor a César, consolidando su relevancia política y cultural en la provincia de Capadocia.

En ese contexto, el hipódromo no solo fue un espacio de recreación, sino también un punto de encuentro para las élites del momento. Las carreras de caballos servían como pretexto para reuniones sociales y eventos de carácter imperial.

Protección legal para el sitio arqueológico

Investigaciones recientes indican que la construcción del circus habría iniciado a finales del siglo I a. C. o principios del siglo I d. C., probablemente durante el reinado del rey Arquelao Kristes (36 a. C. - 17 d. C.).

Estudios arqueo-físicos confirmaron la existencia del óvalo característico de los hipódromos. A raíz de estos hallazgos, el Consejo Regional de Kayseri para la Conservación del Patrimonio Cultural declaró el sitio como zona arqueológica de tercer grado el 25 de setiembre de 2025, mediante la resolución n.º 9093.

Con esta declaración, la estructura queda legalmente protegida, lo que permitirá futuras excavaciones y restauraciones para devolverle parte de su esplendor original.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.