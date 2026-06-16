Salón de baile de la Casa Blanca costará $600 millones y más de la mitad serán fondos de contribuyentes, según ‘The Washington Post’

El proyecto estrella de Donald Trump para construir un salón de baile en la Casa Blanca podría costar hasta 600 millones de dólares, con más de la mitad financiada por fondos públicos.

Washington, Estados Unidos. El salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto arquitectónico especialmente deseado por el presidente Donald Trump, costará hasta $600 millones, de los cuales más de la mitad saldrán de los contribuyentes, según publicó el martes The Washington Post.

Trump presentó inicialmente el proyecto el año pasado como una iniciativa totalmente privada, sufragada por sus propios fondos y por otros donantes, por una factura que no iba a sobrepasar los $200 millones.

El actual inquilino de la Casa Blanca autorizó luego la destrucción del ala Este de la residencia presidencial estadounidense para llevar a cabo el proyecto, lo que provocó querellas de asociaciones de preservación del patrimonio, que lograron bloquear parcialmente la obra.

El periódico reproduce una estimación detallada de costos preparada para el gobierno de Trump por Clark Construction, la empresa contratista encargada de construir el salón de baile.

El 31 de marzo, Trump subió ante los periodistas el presupuesto del proyecto: hasta $400 millones, “libre de impuestos para los contribuyentes”.

Pero un resumen preparado tres semanas antes estimaba el costo total en $600 millones, con más de la mitad proveniente de las arcas públicas, señaló el Post.

El gobierno aprobó en marzo más de una docena de pagos a Clark Construction por un total de decenas de millones de dólares, indicó el Post, citando un registro de las facturas del contratista al que tuvo acceso.

Tras sentencias de un juez que ordenaba parar la construcción, Trump convocó a los periodistas en mayo ante la obra, donde presentó un proyecto considerablemente más ambicioso: salas en el sótano, incluido un pequeño hospital, y una pista para drones en la azotea.

Esos añadidos forman parte de todo el dispositivo de seguridad del salón, a sugerencia de expertos, aseguró Trump, que sin embargo no dio detalles de cuánto costaría todo eso.

“Este es un regalo para los Estados Unidos de América”, explicó.

Trump amplió el alcance de su proyecto en la Casa Blanca con nuevas instalaciones de seguridad, mientras crecen las dudas sobre su financiamiento. (White House/Captura de Instagram)

Entretanto, el Congreso asignaba $1.000 millones para la seguridad de la Casa Blanca, lo que fue criticado con dureza por la oposición demócrata.

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que reiteró que “el presidente Trump y patriotas estadounidenses generosos están financiando el salón de baile por aproximadamente $400 millones”, según citó The Washington Post.

La empresa constructora dijo que los detalles del proyecto son confidenciales.

Trump insiste en que la Casa Blanca necesita un salón de baile para recibir a los invitados de honor de forma segura.

La tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca en abril, en un hotel de Washington, tuvo que ser suspendida después de que un hombre intentó penetrar a tiros.