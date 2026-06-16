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Salón de baile de la Casa Blanca costará $600 millones y más de la mitad serán fondos de contribuyentes, según ‘The Washington Post’

El nuevo salón de baile de la Casa Blanca triplicaría el presupuesto inicial y consumiría cientos de millones de dólares de fondos públicos.

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Por AFP
The White House is seen behind bars from a fence in Washington, DC on April 19, 2025. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)
El proyecto estrella de Donald Trump para construir un salón de baile en la Casa Blanca podría costar hasta 600 millones de dólares, con más de la mitad financiada por fondos públicos. (MANDEL NGAN/AFP)







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