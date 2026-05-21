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Salen de Israel todos los activistas de la flotilla detenida

Video publicado por ministro de Seguridad de Israel terminó provocando escándalo internacional por trato a detenidos.

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Por AFP
Esta captura tomada del X del ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, el 20 de mayo de 2026, muestra a un activista detenido de la flotilla de ayuda con destino a Gaza siendo escoltado por fuerzas de seguridad con las manos atadas detrás de la espalda.
Esta captura tomada del X del ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, el 20 de mayo de 2026, muestra a un activista detenido de la flotilla de ayuda con destino a Gaza siendo escoltado por fuerzas de seguridad con las manos atadas detrás de la espalda. (Itamar Ben Gvir/AFP)







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