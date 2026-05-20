Escándalo internacional por video de ministro israelí intimidando a activistas de flotilla: Líderes europeos piden sanciones

Activistas de la flotilla humanitaria a Gaza fueron mostrados maniatados por el ministro de Seguridad de Israel.

Madrid, España. La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, ha defendido este miércoles que los participantes de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza “no son delincuentes condenados” y ha recordado que el activismo “pacífico” es un derecho fundamental, tras la polémica suscitada por el video publicado por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, reprendiendo a los activistas detenidos, esposados y arrodillados, en el puerto de Ashdod.

“Mira este vídeo. No se trata de delincuentes condenados. Son activistas que intentan llevar pan a quienes pasan hambre”, ha señalado la comisaria en sus redes sociales, siendo la primera reacción de un miembro del Ejecutivo comunitario a las imágenes difundidas durante la jornada por el propio Ben Gvir.

Lahbib ha recordado que “el activismo pacífico y la libertad de reunión son derechos fundamentales” y ha reclamado en la misma publicación que “hay que proteger a la población civil”. “Hay que respetar el Derecho Internacional Humanitario. Nadie debería ser castigado por defender a la humanidad”, ha agregado.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Las imágenes de Ben Gvir han generado una polémica de calado internacional tras las denuncias de Italia, España, Francia, Canadá y Países Bajos (quienes han convocado a los respectivos embajadores de Israel en sus territorios), así como de Polonia, Grecia y Reino Unido.

El propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó la actitud de su ministro.

Sanciones a Ben-Gvir

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que propondrá a la Unión Europea (UE) sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, por sus “inaceptables” imágenes “humillando a los miembros de la flotilla internacional”.

En un mensaje en redes sociales, Sánchez, que ha asegurado que no va a “tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos”, ha recordado que en septiembre anunció la prohibición de acceso al territorio nacional “de este miembro del gobierno israelí”.

“Ahora vamos a impulsar en Bruselas que estas sanciones se eleven a escala europea de manera urgente”, ha subrayado.

Israel confirmó que sus fuerzas interceptaron una flotilla con destino a Gaza (AFP/AFP)

“He ordenado a mis funcionarios que convoquen al embajador israelí en relación con el maltrato a civiles a bordo de la flotilla. Lo que hemos visto, incluido el video compartido por Itamar Ben Gvir, es profundamente preocupante y absolutamente inaceptable”, ha declarado la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, en un vídeo difundido en redes sociales.

La titular de la cartera diplomática ha recordado que su Gobierno “ya ha impuesto severas sanciones” al político ultra, “incluyendo la congelación de activos y la prohibición de viajar, en respuesta a su reiterada incitación a la violencia”. “La protección de los civiles y el respeto a la dignidad humana deben prevalecer en todo momento”, ha defendido.

Por su parte, el ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, ha anunciado la misma medida en sus redes sociales tras abordar el incidente con su homólogo israelí, Gideon Saar. “Las imágenes compartidas por el ministro extremista Ben Gvir de activistas de la flotilla detenidos son impactantes e inaceptables. Este trato a los detenidos viola la dignidad humana básica”, ha denunciado.

Pese a ello, Berendsen ha puesto en valor que tanto Saar como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se hayan “distanciado claramente de esta conducta” y ha reclamado que “Israel debe tratar a todos los pasajeros de acuerdo con el Derecho Internacional y garantizar la seguridad de los ciudadanos neerlandeses”.

El video muestra al ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, fustigando a los activistas maniatados, muchos de ellos ciudadanos europeos. (Captura/Cuenta de X de Itamar Ben-Gvir)

Escándalo europeo

Con Canadá y Países Bajos ya son al menos cinco los países que han decidido convocar a los representantes de Israel en sus respectivos territorios por la misma causa, mientras el Ministerio de Exteriores de Grecia ha presentado “una nota de protesta” a las autoridades israelíes por una conducta que ha calificado de “inaceptable y absolutamente condenable”.

“Exigimos el pleno respeto del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, y hacemos un llamamiento a las autoridades israelíes para que tramiten con celeridad todos los procedimientos y procedan a la liberación inmediata de los ciudadanos griegos”, ha agregado en un comunicado la cartera dirigida por Giorgos Gerapetritis.

Las autoridades de Polonia, por su parte, han manifestado su preocupación por sus nacionales detenidos y esperan “una explicación urgente de todas las circunstancias de la operación militar israelí en aguas internacionales”.

En esta línea, la ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha pedido explicaciones a las autoridades israelíes por un suceso que “(le) indigna profundamente”, según ha indicado en sus redes sociales. “Les hemos dejado claras sus obligaciones de proteger los derechos de nuestros ciudadanos y de todos los implicados”, ha señalado, tras denunciar que Ben Gvir “se burla” de los activistas de la flotilla.

“Esto viola los principios más básicos de respeto y dignidad en el trato que merecen las personas. Estamos en contacto con las familias de varios ciudadanos británicos implicados para brindarles apoyo consular”, ha agregado.

También se ha expresado en redes sociales el embajador alemán en Israel, Steffen Seibert, si bien para recalcar que “muchas voces israelíes -entre ellas la del ministro de Exteriores- denuncien con toda claridad el trato que el ministro Ben Gvir dispensa a los detenidos por lo que es: totalmente inaceptable e incompatible con los valores fundamentales de nuestros países”.