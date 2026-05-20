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Escándalo internacional por video de ministro israelí intimidando a activistas de flotilla: Líderes europeos piden sanciones

Cinco países convocan a sus embajadores por trato a sus ciudadanos y seis gobiernos más protestan; Pedro Sánchez propondrá a la UE sancionar al ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir.

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Por Europa Press
Activistas de la flotilla humanitaria a Gaza fueron mostrados maniatados por el ministro de Seguridad de Israel.
Activistas de la flotilla humanitaria a Gaza fueron mostrados maniatados por el ministro de Seguridad de Israel. (Captura/Cuenta de X de Itamar Ben-Gvir)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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