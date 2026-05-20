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Netanyahu critica a su ministro de Seguridad por video junto a activistas de flotilla arrodillados

Trato de Ben Gvir “no está en línea con los valores y las normas de Israel”, dice el primer ministro tras video de detención de extranjeros.

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Por AFP
Israel confirmó que sus fuerzas interceptaron una flotilla con destino a Gaza
Israel confirmó que sus fuerzas interceptaron una flotilla con destino a Gaza (AFP/AFP)







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