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Rusia y Bielorrusia inician ejercicios con armas nucleares

Rusia y Bielorrusia iniciaron el lunes ejercicios con armas nucleares, anunciaron las autoridades bielorrusas, en un contexto de tensiones con la OTAN.

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Por AFP
Esta captura de video difundida por el Ministerio de Defensa de Rusia el 15 de mayo de 2026 muestra a prisioneros de guerra rusos caminando con banderas para abordar un autobús tras un intercambio de prisioneros en un lugar no revelado de Bielorrusia.
Esta captura de video difundida por el Ministerio de Defensa de Rusia el 15 de mayo de 2026 muestra a prisioneros de guerra rusos caminando con banderas para abordar un autobús tras un intercambio de prisioneros en un lugar no revelado de Bielorrusia. (HANDOUT/AFP)







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