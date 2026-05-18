Rusia y Bielorrusia inician ejercicios con armas nucleares

Esta captura de video difundida por el Ministerio de Defensa de Rusia el 15 de mayo de 2026 muestra a prisioneros de guerra rusos caminando con banderas para abordar un autobús tras un intercambio de prisioneros en un lugar no revelado de Bielorrusia.

Varsovia, Polonia. Rusia y Bielorrusia iniciaron el lunes ejercicios con armas nucleares, anunciaron las autoridades bielorrusas, en un contexto de tensiones con la OTAN y de estancamiento del diálogo con Estados Unidos en materia de control de armamento nuclear.

El año pasado, Moscú desplegó el Oreshnik -su misil hipersónico más reciente con capacidad nuclear- en el territorio de Bielorrusia, país que limita con Polonia, Lituania y Letonia -tres miembros de la Alianza Atlántica-, y con Ucrania.

“Durante este ejercicio, está previsto practicar la puesta a disposición de armas nucleares y la preparación para su uso en cooperación con Rusia”, declaró el Ministerio de Defensa bielorruso.

“Este entrenamiento programado no va dirigido contra terceros países y no supone una amenaza para la seguridad regional”, aseguró en un comunicado publicado en las redes sociales.

Unidades aéreas y de misiles participarán en las maniobras, agregó el ministerio, sin precisar su duración.

La semana pasada, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ordenó el refuerzo de sus tropas en la frontera norte con Bielorrusia, afirmando que Moscú prepara una nueva ofensiva desde esta zona.

El mandatario declaró que Rusia, que en 2022 utilizó Bielorrusia como base de retaguardia para lanzar su invasión a gran escala de Ucrania, quería involucrar aún más a Minsk en el conflicto.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó el lunes estas acusaciones, que calificó de “intento” destinado a “prolongar la guerra”.

Ante una serie de reveses en esta guerra que dura ya más de cuatro años, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha esgrimido en varias ocasiones la amenaza nuclear.

La semana pasada, Moscú llevó a cabo una prueba de su misil balístico intercontinental Sarmat, capaz de transportar una ojiva nuclear.

El pasado mes de febrero, la expiración del Tratado Nuevo START, el último acuerdo que limitaba los arsenales nucleares ruso y estadounidense, liberó oficialmente a las dos mayores potencias nucleares del mundo de una serie de restricciones.

Bielorrusia, un país de Europa del Este gobernado desde hace más de 30 años por Alexander Lukashenko, un aliado cercano de Putin, depende en gran medida de Moscú en los planos económico y militar.