Rusia ‘ratificó su pleno respaldo’ a Venezuela ante bloqueo de Estados Unidos

Por AFP

Caracas, Venezuela. Rusia “ratificó su pleno respaldo” a su aliado Venezuela ante el bloqueo de Estados Unidos a buques petroleros sancionados en medio de su despliegue militar en el Caribe, dijeron los cancilleres de ambos países este lunes tras una llamada telefónica.








