Rusia hace fuerte petición a Trump sobre Nicolás Maduro

Moscú, Rusia. - Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos en Venezuela el sábado y exigió que Washington libere al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, después de que el mandatario norteamericano Donald Trump anunciara su captura.

Venezuela es el aliado más importante que tiene Rusia en Sudamérica, aunque el Kremlin no ha llegado a ofrecer asistencia a Caracas en caso de conflicto con Estados Unidos.

“Pedimos firmemente a las autoridades estadounidenses que reconsideren su postura y liberen al presidente legalmente electo del país soberano y a su esposa”, señaló el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Previamente había denunciado “un acto de agresión armada contra Venezuela (...) profundamente preocupante y condenable”.

“Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles. La hostilidad ideológica triunfó sobre el pragmatismo de negocios”, sostuvo la cancillería.

Previamente, la institución había exigido “una aclaración inmediata de la situación” de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Rusia reafirmó su apoyo a Maduro el mes pasado y es uno de los pocos que felicitó al líder venezolano tras su reelección en 2024, cuya legitimidad fue cuestionada.