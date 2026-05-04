Rusia declara tregua de dos días y amenaza con ‘ataque masivo’ si Ucrania la rompe

Ucrania denunció que los bombardeos rusos alcanzaron instalaciones civiles y dejaron a miles de personas sin electricidad.

Moscú, Rusia. Rusia declaró unilateralmente el lunes una tregua con Ucrania los días 8 y 9 de mayo, cuando ambos países conmemoran el fin de la Segunda Guerra Mundial, y amenazó con “un ataque masivo con misiles” contra Kiev si no la respeta.

El presidente ruso, Vladimir Putin, había propuesto este alto el fuego la semana pasada durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump.

La parte ucraniana había solicitado más detalles de la propuesta y había insistido en su petición de una tregua más duradera para favorecer las estancadas negociaciones de paz.

“De acuerdo con una decisión del comandante en jefe supremo de las fuerzas armadas rusas, Vladimir Putin, se ha declarado un alto el fuego el 8 y 9 de mayo de 2026”, afirmó el Ministerio de Defensa ruso en la aplicación de mensajería MAX, promovida por el Kremlin.

Rusia conmemora el 9 de mayo la victoria soviética sobre la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial con un gran desfile en la plaza Roja de Moscú.

Este año, sin embargo, el Kremlin señaló que no iban a desplegar material militar en las celebraciones por la “amenaza terrorista” planteada por Kiev.

En su mensaje de este lunes, el ministerio ruso asegura que si Ucrania “intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración (...), las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”.

“Advertimos a la población civil de Kiev y a los empleados de las misiones diplomáticas extranjeras de la necesidad de dejar la ciudad rápidamente”, agregó.

Ucrania solía celebrar también la victoria sobre la Alemania nazi en 1945 el 9 de mayo, pero en 2023, después de más de un año combatiendo la invasión rusa, decidió avanzarla al 8 como el resto de países occidentales.