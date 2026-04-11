Comienza oficialmente la tregua entre Ucrania y Rusia por la Pascua ortodoxa

El año pasado, ambos bandos se acusaron mutuamente de violar la tregua. A la izquierda, Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania; y a la derecha, su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Kiev, Ucrania. La tregua entre Rusia y Ucrania por la Pascua ortodoxa comenzó oficialmente el sábado en el frente, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que su ejército responderá “golpe por golpe” a cualquier violación de esta suspensión de las hostilidades.

El Kremlin indicó el jueves que el alto el fuego, aceptado por el mandatario ucraniano, entraría en vigor este sábado a las 16 horas (7 a. m. hora de Costa Rica) y concluirá al terminar la jornada del domingo, es decir, tras un total de 32 horas.

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero del 2022, se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En las horas previas al inicio oficial de la tregua, ambos bandos llevaron a cabo ataques nocturnos con drones.

En Ucrania, alcanzada por al menos 160 aparatos no tripulados, cuatro personas murieron en el este y el sur del país, según Kiev.

Los bombardeos rusos también dejaron 14 heridos en la región de Sumi, en el noreste del país y fronteriza con Rusia, y otros 10 en Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, según las autoridades locales.

Un residente local permanece de pie junto a su casa destruida tras un ataque aéreo en Yasynuvata, en la región de Donetsk, Ucrania, controlada por Rusia, el 11 de abril del 2026, en medio del conflicto ruso-ucraniano. (STRINGER/AFP)

Del otro lado de la frontera, una oleada de drones lanzados por Ucrania contra la región rusa de Krasnodar, en el sur, provocó un incendio en un depósito de petróleo y dañó varios edificios residenciales, según las autoridades.

Además, dos personas murieron en un ataque con un dron ucraniano en territorios de la región de Donetsk bajo control ruso, indicaron las autoridades instaladas por Moscú.

En paralelo, Ucrania y Rusia intercambiaron este sábado prisioneros de guerra, con 175 liberados por cada bando.

Además, según Moscú y Kiev, 14 civiles detenidos -siete de cada bando-, también fueron entregados.

Ataques de drones

El ministro de Defensa ruso, Andréi Belousov, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Valeri Guerásimov, recibieron la orden de “cesar las operaciones de combate en todos los frentes durante este periodo”.

Volodimir Zelenski declaró en un mensaje publicado en X que Ucrania “respetará el alto el fuego”, pero responderá “golpe por golpe” a cualquier violación rusa.

El año pasado se anunció una tregua similar por la Pascua ortodoxa, pero ambos bandos se acusaron repetidamente de haberla incumplido.

Varios ciclos de negociaciones llevados a cabo bajo los auspicios de Estados Unidos no han logrado acercar a las partes a un acuerdo, y el proceso se ha estancado aún más con la atención de Washington centrada en Irán desde el 28 de febrero.

En los últimos meses, los combates en el frente han disminuido en gran medida y los ataques con drones dominan la guerra.

Moscú ha logrado pequeñas ganancias territoriales a un alto costo.

Pero Kiev ha conseguido recientemente recuperar terreno en el sureste y los avances rusos se han ido ralentizando desde finales del 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos.

La guerra en Ucrania ha devastado ciudades enteras, como se aprecia en 'Doors of War'. (IMDB/Doors of War)

Además de los contraataques ucranianos, los analistas atribuyen la desaceleración a la prohibición impuesta a Rusia de utilizar los satélites Starlink de SpaceX y a los esfuerzos de Moscú por bloquear la aplicación de mensajería Telegram.

Esa red satelital y la aplicación de mensajería eran ampliamente utilizados por las tropas para comunicarse, especialmente para coordinar ataques de drones.

La situación, sin embargo, es globalmente desfavorable para Ucrania en la región de Donetsk, según el ISW.

Rusia quiere que Ucrania retire sus tropas de dos ciudades claves de esa zona, como parte de cualquier acuerdo de paz.

En los últimos días, Ucrania ha intensificado los ataques contra objetivos energéticos rusos, especialmente los puertos exportadores de petróleo, después de que los precios del crudo se dispararan por la guerra en Oriente Medio. Dicha alza de precios beneficia a Rusia, un importante exportador de hidrocarburos.

En los hechos, las negociaciones parecen estar en un punto muerto, dado que Moscú exige concesiones territoriales y políticas a Kiev, que Zelenski rechaza por considerarlas equivalentes a una capitulación. Entre las demandas rusas figura apoderarse de la región oriental del Donbás -Donetsk y Lugansk-, que ya controla en más de un 80%.

Moscú ocupa algo más del 19% de Ucrania, lo que incluye la península de Crimea, anexionada en el 2014.