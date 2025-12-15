El Mundo

Rusia declara ‘organización extremista’ al colectivo punk disidente Pussy Riot

Justicia rusa prohibió sus actividades en Rusia, en una nueva medida contra grupos críticos del presidente Vladímir Putin

EscucharEscuchar
Por AFP
Captura de una actuación del grupo Pussy Riot en la Plaza Roja de Moscú, cerca de la Torre Spasskaya del Kremlin, el 20 de enero de 2012. Fotografía:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pussy RiotRusiaOrganización extremistaDisidencia en Rusia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.