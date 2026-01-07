El Mundo

Rusia acusa a Estados Unidos de incautar petrolero con bandera rusa

Moscú afirmó que la incautación de un petrolero con bandera rusa por Estados Unidos viola la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

Por AFP
El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una declaración conjunta con el presidente kirguiso tras sus conversaciones en la residencia presidencial Yntymak Ordo (Palacio de la Unidad) en Biskek, este 26 de noviembre. Fotografía:
Según Naciones Unidas, "la libertad de navegación se aplica en aguas internacionales, y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas bajo la jurisdicción de otros Estados”. (VYACHESLAV OSELEDKO/AFP)







