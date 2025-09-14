El Mundo

Rumania advierte que intrusión de dron ruso representa un “nuevo desafío” para su seguridad

El incidente ocurre días después de que Polonia derribara aparatos similares

EscucharEscuchar
Por AFP
Defensas aéreas ucranianas se despliegan contra drones rusos durante un ataque con drones en Kiev el 18 de julio de 2025
Defensas aéreas ucranianas se despliegan contra drones rusos durante un ataque con drones en Kiev el 18 de julio de 2025. Este domingo, Rumania condenó la intrusión de un dron ruso en su espacio aéreo. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RusiaDronesRumania
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.