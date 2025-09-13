El Mundo

Polonia y la OTAN movilizan aviones militares por presencia de drones rusos en frontera con Ucrania

Polonia y la OTAN despliegan aviones y helicópteros en la frontera con Ucrania. La acción se da por la amenaza de drones rusos

Por AFP
NATO, OTAN
Polonia y los países de la Alianza atlántica que tienen presencia en su territorio están en estado de alerta desde que en la noche del 9 de septiembre una veintena de drones rusos penetraron en el espacio aéreo del país europeo (Shutterstock)







