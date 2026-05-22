Rubio advierte a la OTAN que Estados Unidos reducirá su presencia militar en Europa

Foto de grupo de la OTAN durante la cumbre del 75.º aniversario en Washington D. C., 2024.

Helsingborg, Suecia. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió el viernes a los aliados de la OTAN que su país está empeñado en reducir su presencia militar en Europa, en momentos en que la alianza intenta reducir tensiones con Donald Trump de cara a una cumbre en julio.

Rubio confirmó que, efectivamente, “a la larga habrá menos tropas estadounidenses” en territorio europeo.

“Nada de esto es sorprendente, aunque, por supuesto, entiendo perfectamente que pueda generar cierta inquietud” entre los aliados europeos, añadió.

También anunció que debería darse a conocer “hoy o en los próximos días” un ajuste relativo a lo que algunos en la OTAN llaman “la caballería”, la reserva de fuerzas que pueden movilizarse en un plazo de 180 días en caso de necesidad.

Trump causó desconcierto al anunciar que enviaría 5.000 soldados a Polonia, en una aparente marcha atrás después de que Washington canceló previamente ese despliegue.

El giro fue bien recibido por el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y el ministro de Exteriores polaco, pero avivó la preocupación por la falta de coordinación entre Estados Unidos y sus aliados.

“Es realmente confuso y no siempre es fácil orientarse”, declaró la ministra sueca de Relaciones Exteriores, Maria Malmer Stenergard.

El aparente giro de Trump se produjo después de que Washington anunciara a principios de este mes que retiraría 5.000 soldados de Alemania, tras un enfrentamiento con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

En otro golpe para la OTAN, Rubio también apuntó que Washington anunciaría pronto un recorte en el número de tropas que pone a disposición de la OTAN en caso de emergencias.

Varios ministros de la OTAN coincidieron en que se daba por sentado que Estados Unidos reduciría sus fuerzas, mientras Washington se centra en otras amenazas y Europa refuerza sus defensas.

“Lo importante es que suceda de manera estructurada, de forma que Europa sea capaz de reforzarse cuando Estados Unidos reduzca su presencia”, afirmó el ministro noruego de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide.

“Decepción”

La reunión en Suecia se celebra después de que Trump llegó al punto de amenazar con plantearse abandonar la OTAN, ante la falta de respaldo para su acción en Oriente Medio.

Los diplomáticos esperaban que la reunión ayude a suavizar tensiones antes de la cumbre de la alianza en Ankara, de modo que pudieran concentrarse en mostrar el aumento del gasto europeo.

Rubio reiteró la “decepción” de Trump con sus aliados y dijo que “habrá que abordarla”.

En un intento por calmar la tormenta, países europeos han enviado buques más cerca de la región para ayudar en el estrecho de Ormuz cuando termine la guerra.

Rubio dijo que había indicado a los países europeos que quizá tendrían que idear un “plan B” para ayudar a forzar la apertura del estrecho de Ormuz si la guerra con Irán se prolonga.

“No sé si necesariamente sería una misión de la OTAN, pero sin duda serían países de la OTAN los que podrían contribuir”, señaló.

¿Ankara eclipsada?

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, la OTAN ha superado una serie de crisis, como la que estalló por el empeño de Washington en apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa.

Ahora, las repercusiones de la guerra con Irán amenazan con eclipsar la cumbre de Ankara.

La OTAN esperaba centrarse en demostrarle a Trump que los aliados están cumpliendo la promesa que le hicieron en la cita del año pasado de aumentar el gasto en Defensa al 5% de sus PIB.

Fuentes diplomáticas aseguran que se están preparando una serie de acuerdos armamentísticos para demostrarle al magnate que Europa está haciendo lo que dice.

Pero más allá de la carrera por complacer al imprevisible Trump, existe una aceptación entre los europeos de que tendrán que valerse cada vez más por sí mismos.

Liderados por Alemania, con un fuerte aumento de su gasto, hay un creciente clima de firmeza, pero por ahora las discusiones se centran en reforzar el papel de Europa en la OTAN en lugar de crear una alternativa.

“Ahora que Estados Unidos está reevaluando su nivel de compromiso y presencia en Europa dentro de la alianza, es precisamente la oportunidad (...) para europeizar la OTAN”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.