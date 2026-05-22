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Rubio advierte a la OTAN que Estados Unidos reducirá su presencia militar en Europa

Trump causó desconcierto al anunciar que enviaría 5.000 soldados a Polonia, en una aparente marcha atrás, mientras Rubio insiste en que habrá menos tropas.

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Por AFP
Foto de grupo de la OTAN durante la cumbre del 75.º aniversario en Washington D. C., 2024.
Foto de grupo de la OTAN durante la cumbre del 75.º aniversario en Washington D. C., 2024. (The White House/The White House)







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