RSF anuncia tregua unilateral de tres meses en Sudán tras rechazo del ejército a propuesta internacional

Puerto Sudán, Sudán, Sudán. Los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán decretaron una tregua unilateral de tres meses este lunes, al día siguiente que el ejército rechazó una propuesta internacional de cese el fuego.

“En respuesta a los esfuerzos internacionales, especialmente a la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump y de los mediadores (...) anunciamos una tregua humanitaria que prevé un cese de las hostilidades durante tres meses”, declaró en un video el líder de las fuerzas RSF, Mohamed Daglo.

Sudán sufre desde abril de 2023 una guerra que enfrenta al ejército liderado por el general Abdel Fatah al Burhan, dirigente de facto del país, contra las FSR de su ex brazo derecho Daglo.

El conflicto, marcado por las denuncias de atrocidades contra ambos bandos, ha causado decenas de miles de muertos y forzó al desplazamiento de millones de personas, sumiendo al país en lo que la ONU califica de “peor crisis humanitaria” en el mundo.

El emisario del presidente estadounidense Donald Trump para África, Massad Boulos, presentó recientemente una proposición de tregua a nombre de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, países mediadores, cuyos detalles no fueron divulgados.

El jefe del ejército consideró el domingo “inaceptable” la nueva propuesta de tregua.

Llamó a los ciudadanos deseosos de defender su país a “unirse de inmediato a las líneas de frente” y acusó a los mediadores de ser parciales, pues los Emiratos Árabes Unidos, acusados de apoyar a las FSR, hacen parte de ese arbitraje.