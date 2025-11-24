El Mundo

RSF anuncia tregua unilateral de tres meses en Sudán tras rechazo del ejército a propuesta internacional

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) decretaron una tregua humanitaria de tres meses en Sudán, un país devastado por la guerra desde 2023.

Por AFP
Personas el mes pasado que huyeron del campamento de desplazados internos de Zamzam tras quedar bajo el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido hacían fila para recibir raciones de comida en un campamento improvisado en un campo abierto cerca de la ciudad de Tawila, en la región occidental de Darfur, Sudán. Fotografía:
AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

