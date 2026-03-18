El Mundo

Robot humanoide asusta a mujer en Macao y la envía al hospital

Un robot humanoide en prueba, controlado por un operador que realizaba pruebas, sorprendió a una mujer en la vía pública.

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Por AFP
El robot fue escoltado por la policía, pero no fue decomisado.
El robot fue escoltado por la policía, pero no fue decomisado. (Redes sociales/Captura de pantalla)







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AFP

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