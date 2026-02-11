El País

Costa Rica ya tiene su propio robot humanoide: estudiantes y académicos de la UCR marcan un hito tecnológico para el país

El robot humanoide con sello costarricense es capaz de interactuar con personas y apoyar tareas cotidianas, industriales y comerciales.

Por Hillary Benavides Meléndez
En la imagen se aprecia al robot humanoie del ARCOS-Lab, el cual es capaz de saludar a las personas, interactuar con ellas, tiene una programación que le permite expresar emociones a través de sus ojos.
Este es el robot humanoie del ARCOS-Lab, capaz de saludar a las personas e interactuar con ellas. (Laura Rodr/UCR)







