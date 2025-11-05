El Mundo

Robo en el Louvre: la contraseña del sistema de vigilancia del museo era ‘Louvre’

Una auditoría reveló que el Museo del Louvre operaba con sistemas de seguridad obsoletos y contraseñas vulnerables, incluso tras el robo del 19 de octubre

Por O Globo / Brasil / GDA
El Museo del Louvre tenía fallas críticas de seguridad. Usaba contraseñas débiles y software desactualizado, según una auditoría.
El Museo del Louvre tenía fallas críticas de seguridad. Usaba contraseñas débiles y software desactualizado, según una auditoría. (Canva/Canva)







