Robo de 55 fusiles sacude base militar en Guatemala en medio de crisis de seguridad

Ciudad de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas investigan el robo de medio centenar de fusiles, lanzagranadas y miles de municiones en el Comando Aéreo del Norte, localizado en el departamento de Petén, fronterizo con México.

El hecho ocurre mientras el país enfrenta una crisis de seguridad tras la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II.

El Ministerio Público informó que el robo incluyó 55 fusiles, tres lanzagranadas y 14.420 municiones, presuntamente con fines de venta ilícita.

La fiscalía realizó allanamientos y detuvo a cuatro personas, aunque no se precisó si son militares o civiles; medios locales señalan que los detenidos serían miembros del ejército.

El Ministerio de la Defensa aseguró que mantiene coordinación con la fiscalía para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La crisis de seguridad en Guatemala se intensificó desde el 12 de octubre, cuando se confirmó la fuga de 20 pandilleros de alto perfil.

Tras la evasión, el presidente Bernardo Arévalo destituyó a la cúpula de seguridad y Estados Unidos calificó el hecho como “inaceptable”. Hasta ahora, solo cuatro de los fugitivos han sido recapturados.

El nuevo ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, solicitó apoyo de Washington para localizar a los 16 pandilleros restantes, mientras el país lidia con el desafío adicional del robo de armamento militar de alto calibre.