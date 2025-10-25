El Mundo

Detenidos 23 policías penitenciarios por fuga masiva de pandilleros en Guatemala

La fuga provocó una crisis de seguridad en el país y llevó a Arévalo a relevar a su cúpula de seguridad

Por AFP
Ejercito
Los 23 guardias penitenciarios fueron detenidos en la misma prisión tras una requisa realizada por policías y fiscales. Imagen ilustrativa: (JOHAN ORDONEZ/AFP)







