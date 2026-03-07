El Mundo

Reunión para designar al nuevo guía supremo de Irán debe ocurrir ‘en las próximas 24 horas’

Irán lanzó oficialmente el domingo un proceso de transición para designar “lo antes posible” a un sucesor de Alí Jamenei, que dirigía el país desde 1989.

EscucharEscuchar
Por AFP
Automovilistas pasan frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán, el 2 de marzo de 2026. Ese mismo día, bombardeos israelíes en el Líbano dejaron al menos 31 muertos, según las autoridades, tras el lanzamiento de cohetes por parte del grupo militante Hezbolá, respaldado por Teherán, después del asesinato del líder supremo iraní.
El nuevo guía supremo de la Revolución Islámica sustituirá a ayatolá Alí Jamenei, muerto el pasado sábado durante un bombardeo de Estados Unidos e Israel. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alí JameneiIránGuía supremo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.