El Mundo

Reundan vuelos directos entre Miami y Caracas tras siete años: primer avión despega este jueves

American Airlines retoma la ruta entre Estados Unidos y Venezuela con un vuelo diario.

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Por AFP
Desde este viernes 7 de noviembre, las aerolíneas deberán reducir sus vuelos en Estados Unidos debido al cierre gubernamental que paraliza al gobierno federal.
Un avión de American Airlines reanuda la conexión directa entre Miami y Caracas, suspendida desde 2019. Imagen con fines ilustrativos. (Canva/Canva)







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