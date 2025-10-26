El Mundo

República Dominicana usa drones para llevar a alimentos a afectados por huracán Melissa

Un total de 48 comunidades quedaron incomunicadas debido a las inundaciones provocadas por el huracán Melissa

Por AFP
Cuba se prepara para Melissa
Un tractor carga ramas de árboles podados en un camión antes de la llegada del huracán Melissa a Santiago de Cuba. (STRINGER/AFP)







