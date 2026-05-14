El Mundo

República Dominicana no logró subastar avión privado implicado en narcotráfico

‘El lote del avión privado quedó desierto por no tener oferentes. Entendemos que quizás no resultó atractivo el bien’, explicó María Alonzo, directora de prensa del INCABIDE.

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Por AFP
En esta foto de archivo se observa un cargamento de 3,9 toneladas de cocaína. Foto utilizada con fines ilustrativos. (GUILLERMO LEGARIA/AFP)







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