El Mundo

República Dominicana recuerda a las 236 víctimas del colapso de discoteca Jet Set, incluida una costarricense

En la tragedia en el Jet Set murieron el cantante merenguero Rubby Pérez y otras 235 personas

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Por AFP
Vista aérea muestra a los equipos de rescate trabajando en la discoteca Jet Set un día después del derrumbe de su techo en Santo Domingo el 9 de abril de 2025. Los rescatistas se apresuraron a encontrar sobrevivientes entre los escombros de la discoteca, donde al menos 124 personas, incluyendo una ex estrella de las Grandes Ligas de Béisbol, murieron al derrumbarse el techo
Vista aérea muestra a los equipos de rescate trabajando en la discoteca Jet Set un día después del derrumbe de su techo en Santo Domingo el 9 de abril de 2025. (ALFRED DAVIES/Alfred DAVIES / AFP)







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