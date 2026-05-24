Reos toman cárcel en Venezuela para denunciar ‘torturas’

Hasta el momento no se conoce un reporte de heridos o víctimas mientras ocurre el incidente.

Barinas, Venezuela. Cientos de prisioneros tomaron este domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, según informó la AFP.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda, varios de estos hechos con sábanas. En ellos se leía “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Algunos de los presos tenían el rostro cubierto.

Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente, Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), un organismo civil que monitorea la situación de las cárceles en el país, reportó que sus equipos recibieron denuncias de los reclusos en las que afirman que al menos 120 prisioneros están “castigados en una celda de aislamiento”. Estos reclamos se suman a alertas anteriores, como “traslados inconsultos y aislamiento prolongado”.

Imágenes muestran objetos destrozados sobre el piso en medio del caos, al tiempo que se puede escuchar a los prisioneros asegurando que se trata de una “huelga pacífica”. (AFP/sfa)

Videos difundidos junto al mensaje del OVP muestran a reclusos con el rostro cubierto con camisetas mientras protestan sobre los techos del centro penitenciario y queman colchonetas. Se puede ver una densa nube de humo negro que se levanta en el área.

En otras imágenes se muestran objetos destrozados sobre el piso en medio del caos, al tiempo que se puede escuchar a los prisioneros asegurando que se trata de una “huelga pacífica”.

El organismo civil pidió a la fiscalía y a otros organismos competentes que adopten medidas para garantizar la vida y los derechos de los prisioneros. Hasta el momento no se conoce un reporte de heridos o víctimas.