El Mundo

Reos toman cárcel en Venezuela para denunciar ‘torturas’

Privados de libertad exigen ayuda para contrarrestar las condiciones en que se encuentran y piden la renuncia del director del centro

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Por AFP
Imágenes muestran objetos destrozados sobre el piso en medio del caos, al tiempo que se puede escuchar a los prisioneros asegurando que se trata de una “huelga pacífica”.
Hasta el momento no se conoce un reporte de heridos o víctimas mientras ocurre el incidente. (AFP/sfa)







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