Reintroducen 150 tortugas gigantes en isla de donde habían desaparecido hace más de un siglo

Científicos y guardaparques trasladaron los ejemplares desde el centro de crianza del Parque Nacional Galápagos en un operativo que incluyó cuarentena, microchips y una caminata de siete kilómetros por terreno volcánico.

Por AFP
Las 158 tortugas liberadas provienen del Centro de Crianza Fausto Llerena en la isla Santa Cruz, donde se desarrolló un programa especializado con individuos de alta carga genética.
Las 158 tortugas liberadas provienen del Centro de Crianza Fausto Llerena en la isla Santa Cruz, donde se desarrolló un programa especializado con individuos de alta carga genética. (HANDOUT/AFP)







