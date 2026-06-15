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Reino Unido prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años: ‘las redes sociales hacen infelices a los niños’

Medida afectará plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube y X.

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Por AFP
Imagen del 24 de octubre pasado, muestra a un niño de 14 años posando en su casa cerca de Gosford mientras consulta redes sociales en su teléfono móvil. El gigante tecnológico Meta anunció el 4 de diciembre de 2025 que comenzará a eliminar a los menores de 16 años en Australia de Instagram, Threads y Facebook. Fotografía:
El gobierno británico pretende impedir que menores de 16 años accedan a redes sociales y estudia nuevas restricciones para plataformas de videojuegos, servicios de streaming y herramientas de inteligencia artificial. (DAVID GRAY/AFP)







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