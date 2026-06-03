El Mundo

Reino Unido permitirá importantes restricciones a IA de Google para sus medios de comunicación locales

Los editores de contenido digital, en particular los medios de información, se quejan de que los modelos de IA usan su contenido sin compensarles económicamente.

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Por AFP
Google reveló una nueva generación de inteligencia artificial con agentes personales y un Buscador más avanzado.
Presentación de las novedades del Buscador en el evento Google I/O 2026. (GOOGLE/GOOGLE)







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AFP

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