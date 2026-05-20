Tecnología

Google inicia una nueva era: los tres cambios que redefinen el Buscador tras 25 años

La empresa presentó AI Search, Gemini Omni y nuevas herramientas capaces de automatizar búsquedas, compras y tareas digitales

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Por Damián Arroyo C. y Europa Press
Google reveló una nueva generación de inteligencia artificial con agentes personales y un Buscador más avanzado.
Google reveló una nueva generación de inteligencia artificial con agentes personales y un Buscador más avanzado. (GOOGLE/GOOGLE)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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