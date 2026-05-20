Google inicia una nueva era: los tres cambios que redefinen el Buscador tras 25 años

Google reveló una nueva generación de inteligencia artificial con agentes personales y un Buscador más avanzado.

Google anunció una nueva etapa para su ecosistema de inteligencia artificial. La empresa presentó una transformación del Buscador, nuevos modelos Gemini y herramientas capaces de ejecutar tareas en nombre del usuario. El anuncio ocurrió durante Google I/O, el evento anual para desarrolladores de la compañía.

La empresa explicó que el objetivo es pasar a una experiencia más avanzada conocida como AI Search, un sistema que incorpora agentes, modelos Gemini y capacidades para personalizar búsquedas, compras y generación de contenido.

Uno de los cambios más importantes llegó al Buscador de Google. La plataforma recibió una actualización con Gemini 3.5. La compañía indicó que el Modo IA superó los 1.000 millones de usuarios mensuales.

La nueva experiencia sustituye la barra tradicional por una caja de búsqueda dinámica. El sistema se expande conforme el usuario formula preguntas más detalladas. También ofrece sugerencias en tiempo real y utiliza herramientas avanzadas de inteligencia artificial.

Google señaló que la incorporación de los AI Overviews al Modo IA permite una navegación continua y más fluida para explorar información.

La empresa también presentó capacidades de agentes inteligentes dentro del Buscador. Estas herramientas trabajan en segundo plano durante las 24 horas y pueden ejecutar varias tareas de forma simultánea. Los usuarios tendrán acceso a funciones de seguimiento y control mediante Gemini Spark.

Los agentes de información llegarán durante el verano para usuarios de las suscripciones Google AI Pro y Ultra.

La estrategia también alcanzó las compras por Internet. Google presentó un protocolo de comercio universal de código abierto que permite a los agentes participar durante el proceso de compra.

La herramienta estará disponible para hoteles, servicios de comida a domicilio y anuncios dentro de YouTube.

Además, la empresa incorporó un protocolo de pagos para que los agentes actúen en nombre del usuario con medidas de seguridad y mecanismos de control.

Google añadió una experiencia de compra impulsada por inteligencia artificial con un carrito universal, que también llegará durante el verano.

Google apuesta por modelos capaces de crear mundos virtuales

La compañía también anunció novedades en sus modelos Gemini. Entre ellas destacó la nueva familia Gemini Omni, diseñada para crear simulaciones hiperrealistas.

Google explicó que estos modelos pueden generar contenido desde distintos tipos de entradas y mejorar la comprensión multimodal. La empresa señaló capacidades relacionadas con fenómenos físicos como energía cinética y gravedad.

El primer integrante de la familia será Gemini Omni Flash. La herramienta ya está disponible en la aplicación Gemini, Google Flow y YouTube Shorts.

La empresa indicó que este sistema eleva las capacidades de generación y edición de contenido mediante lenguaje natural.

Junto con estos anuncios, Google informó sobre mejoras en SynthID, su tecnología de identificación para contenido creado con inteligencia artificial.

La plataforma incorporó verificación de credenciales mediante el estándar C2PA dentro de Gemini y posteriormente llegará al Buscador y Chrome.

Google anunció nuevas alianzas para ampliar el uso de esta tecnología. Entre las empresas asociadas aparecen OpenAI, Nvidia, Kakao y ElevenLabs.

La compañía también amplió la familia Gemini 3 con Gemini 3.5 Flash, disponible en productos y API de Google.

Según Google, este modelo combina capacidades avanzadas con funciones de acción y herramientas orientadas a programación y agentes digitales.

La empresa afirmó que Gemini 3.5 Flash alcanza velocidades hasta cuatro veces superiores frente a otros modelos avanzados.

Por otra parte, Google confirmó que Gemini 3.5 Pro, que permanecía en pruebas internas, estará disponible de manera general el próximo mes.

Gemini Spark llegará también a Chrome y Android

Google presentó además Gemini Spark, un agente personal que trabaja bajo control del usuario y ejecuta acciones en su nombre.

La herramienta funciona con Gemini 3.5 y ya puede utilizarse dentro de la aplicación Gemini.

La empresa indicó que llegará a Chrome durante el verano en Estados Unidos, entre junio y setiembre.

Además, Google confirmó la creación de un espacio específico para agentes dentro de Android llamado Android Halo, previsto para finales de año junto con Android 17.