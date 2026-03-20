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Reino Unido autoriza a Estados Unidos a usar bases británicas para ataques contra Irán en estrecho de Ormuz

Irán cerró el paso por la vía marítima por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial.

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Por AFP
Una embarcación se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega por las aguas del Estrecho de Ormuz frente a la costa de Khasab.
Una embarcación se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega por las aguas del Estrecho de Ormuz frente a la costa de Khasab. (GIUSEPPE CACACE/AFP)







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