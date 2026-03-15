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Regulador de medios en Estados Unidos amenaza con retirar licencias por cobertura ‘negativa’ de la guerra en Oriente Medio

La declaración del jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones provocó críticas de organizaciones que defienden la libertad de expresión

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Por AFP
An Israeli artillery unit deployed at a position in the upper Galilee in northern Israel near the Lebanon border, fires towards southern Lebanon on March 14, 2026. Lebanon's health ministry said on March 14, that Israeli strikes had killed 26 paramedics and wounded 51 others since conflict erupted between Israel and Hezbollah. Lebanon was drawn into the Middle East war last week when Hezbollah attacked Israel in response to the killing of the Iranian supreme leader in US-Israeli strikes. Israel, which kept up strikes targeting Hezbollah despite a 2024 ceasefire, has since launched attacks across Lebanon and sent ground troops into border areas. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) /
La atención mundial está concentrada en la guerra en Oriente Medio, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. (JALAA MAREY/AFP)







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