Jefe del Pentágono critica cobertura de guerra en Irán de CNN y pide ‘prensa verdaderamente patriótica’

El Pentágono y la Casa Blanca criticaron duramente a CNN por su cobertura de la guerra con Irán.

Washington, Estados Unidos. El Pentágono y la Casa Blanca criticaron duramente a CNN el viernes por su cobertura de la guerra con Irán, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que esperaba que un aliado del presidente Donald Trump se hiciera cargo de la cadena de noticias.

Hegseth dedicó parte de una rueda de prensa sobre las operaciones militares estadounidenses contra Teherán a criticar a los medios de comunicación, y en particular a la CNN, e instó a que se creara lo que él denominó una “prensa verdaderamente patriótica”.

El expresentador de Fox News se indignó particularmente por una noticia emitida por el canal que sugería que Washington había subestimado la capacidad de Irán para interrumpir el tráfico mundial de petróleo en el estrecho de Ormuz.

“Es totalmente ridículo”, dijo Hegseth a los periodistas, antes de añadir: “Cuanto antes se haga cargo David Ellison de esa cadena, mejor”.

David Ellison es el director de Paramount Skydance, que está a punto de completar una adquisición histórica de Warner Bros. Discovery, el actual propietario de CNN, tras vencer a Netflix en una guerra de ofertas.

A principios de este mes, Ellison prometió proteger la independencia editorial de CNN.

Su padre, Larry Ellison, multimillonario de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, financió en gran medida la adquisición y es también un antiguo aliado y patrocinador financiero del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca también criticó duramente el reportaje de CNN sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo.

“Esta historia es 100% NOTICIA FALSA”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una publicación en X.

“El Pentágono lleva décadas planeando el cierre desesperado e imprudente del estrecho de Ormuz por parte de Irán, y esto formaba parte de la planificación de la administración Trump mucho antes de que se lanzara la Operación Furia Épica”, dijo Leavitt.

El propio Trump ha arremetido con frecuencia contra los periodistas de CNN, en particular contra la presentadora Kaitlan Collins, a quien reprendió en febrero por no “sonreír” cuando le hacía una pregunta sobre las víctimas del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.