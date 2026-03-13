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Jefe del Pentágono critica cobertura de guerra en Irán de CNN y pide ‘prensa verdaderamente patriótica’

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, criticó la cobertura del canal y sugirió que un aliado del presidente Donald Trump debería hacerse cargo de la cadena.

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Por AFP
La Casa Blanca en Washington, D. C., capturada durante el período de transición presidencial en enero del 2025.
El Pentágono y la Casa Blanca criticaron duramente a CNN por su cobertura de la guerra con Irán. (Shutterstock)







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