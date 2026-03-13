El Mundo

Presidente de Irán acusa a Israel y a Estados Unidos de querer ‘desintegrar’ su país

Este viernes nuevas explosiones sacudieron la capital de Irán durante una marcha progubernamental a la que asistían varios altos cargos.

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Por AFP
Multitud observa resultado de un bombardeo en Teherán.
Multitud observa resultado de un bombardeo en Teherán. (ELAHEH ASIABI/AFP)







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