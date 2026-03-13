Presidente de Irán acusa a Israel y a Estados Unidos de querer ‘desintegrar’ su país

Teherán, Irán. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, acusó el viernes a Israel y a Estados Unidos de querer “desintegrar” Irán, en el decimocuarto día de la guerra en Oriente Medio.

“Estados Unidos y el régimen sionista [Israel, no reconocido por el poder iraní] persiguen intenciones y objetivos siniestros con el fin de debilitar y provocar que Irán y los principales países islámicos se desintegren”, dijo Pezeshkian durante una llamada con su homólogo egipcio, Abdel Fatah al Sisi, de la que informó la presidencia iraní.

Este viernes nuevas explosiones sacudieron la capital de Irán durante una marcha progubernamental a la que asistían varios altos cargos, en el decimocuarto día de la guerra en Oriente Medio que hace tambalear la economía mundial.