Rector de Cambridge denuncia una ‘vorágine racista’ en torno al académico fallecido Jason Arday

Jason Arday era profesor de la Universidad de Cambridge.

Londres, Reino Unido. El rector de la Universidad de Cambridge, Chris Smith, afirmó este lunes que las acusaciones de plagio contra el fallecido académico negro Jason Arday habían desatado una “vorágine racista”.

Arday, el profesor negro más joven de la historia de la Universidad de Cambridge, fue hallado muerto el viernes en su domicilio de Londres después de haber sido objeto de varias acusaciones de plagio.

Tras su muerte, el rector de la institución académica declaró a la BBC que considera importante que las acusaciones de plagio sean “investigadas rigurosamente”.

Sin embargo, Smith afirmó también que era importante “negarse a participar en una vorágine racista en torno a un determinado académico”, aunque no mencionó directamente a Arday.

Arday dimitió el 5 de agosto, después de que los medios de comunicación difundieran ampliamente las acusaciones de que había plagiado partes de su tesis doctoral.

El académico, de 41 años, afirmó entonces que había llegado “al límite de lo que razonablemente se puede esperar que soporte cualquier persona”.

La familia de Arday atribuye lo sucedido a una “campaña de desinformación”.

Una página de recaudación de fondos creada para ayudar a la familia de Arday había reunido más de 146.000 libras ($198.000) hasta la mañana del lunes.

Por otra parte, una petición que reclama una investigación pública sobre la cobertura mediática del caso Arday había reunido el lunes casi 32.400 firmas.

Unas 30.000 personas participaron este lunes por la noche en una vigilia en honor al profesor, organizada por Stand Up To Racism, que comunicó la cifra de asistencia -que la AFP no pudo confirmar de momento-.

Claire Lynch, una profesora jubilada para personas disléxicas, de 69 años, declaró a la AFP que se sintió “horrorizada” por lo que le ocurrió a Arday, y afirmó que fue “acosado”.

“He pasado gran parte de mi vida enseñando a mis alumnos que podían hacer cualquier cosa si se lo proponían. Y ver cómo derriban a alguien que estaba haciendo exactamente eso (...) habría sido alguien al que yo habría puesto como ejemplo”, señaló.

El lunes también se celebró otra concentración, más pequeña, en Cambridge.

La Universidad de Cambridge también está en el punto de mira por cómo gestionó las acusaciones y el trato que recibió Arday, cuestiones que generan numerosos interrogantes.

El exministro conservador James Cleverly, cuya madre nació en Sierra Leona, declaró el lunes a la BBC que “es muy posible” que parte del escrutinio al que fue sometido Arday estuviera motivado por el racismo.

Sin embargo, añadió que la situación “nunca habría llegado tan lejos si las personas dentro de las instituciones universitarias (...) hubieran llevado a cabo las comprobaciones exhaustivas y la debida diligencia que deberían realizarse con cualquier nombramiento de un académico de alto nivel”.

La vicerrectora de Cambridge, Deborah Prentice, anunció la semana pasada, antes de la muerte de Arday, una investigación sobre su nombramiento y su trayectoria en la universidad.